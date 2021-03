Se ampliará a personas de hasta 65 años la vacunación con AstraZeneca

La vacuna contra la COVID desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford se va a administrar también a las personas de entre 55 y 65 años, según acordaron este lunes las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Esta decisión llega tras el dictamen de la Comisión de Salud Pública, que avala su uso en estos grupos, ampliando así en diez años la edad establecida. En la reunión, según fuentes consultadas por Europa Press, Cataluña y Madrid propusieron usar AstraZeneca sin límite de edad, una reclamación que no obtuvo consenso dentro del CISNS a la espera de más evidencia científica.

Antes de la cita, la Xunta ya se había mostrado de acuerdo con ampliar hasta los 65 años la administración de AstraZeneca, cuyo proceso de inoculación se reanuda el miércoles con los grupos en los que se paralizó tras una suspensión temporal para revisar datos. En concreto, se continuará con los grupos 3B, 3C y 6. En cualquier caso, “todo queda pendiente al cumplimiento de envío de vacunas que la farmacéutica tiene comprometido”.

El 3B está formado por personal de los servicios de salud pública implicado en la gestión y respuesta a la pandemia que no se haya vacunado en el grupo 2; personal sanitario y sociosanitario de servicios de inspección sanitaria, medicina legal y forense, consultas médicas privadas, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y centros de día o equivalentes así como estudiantes sanitarios y sociosanitarios que realicen prácticas clínicas; fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas y personal de psicología clínica; y trabajadores de instituciones penitenciarias. El 3C lo forman el resto de personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad, mientras el grupo 6 lo forman Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Local, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de Protección civil, Emergencias y Fuerzas Armadas; docentes y personal de Educación Infantil y Educación Especial, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden al alumnado; y docentes y personal de Educación Primaria y Secundaria, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden al alumnado.

Según el ensayo de fase III que AstraZeneca realizó en Estados Unidos, el remedio tiene una eficacia del 80 % en mayores de 65 años. Además, cuenta con una eficacia estadísticamente significativa del 79 por ciento en la prevención de la COVID sintomática y una eficacia del 100 por ciento en la prevención de la enfermedad grave y la hospitalización.

La titular de Sanidad, Carolina Darias, señaló varias veces que el Ministerio estaba esperando los resultados de este trabajo para aprobar, o no, la vacunación con esta inyección en la población de hasta 65 años, ante la falta de evidencia científica que respaldara su uso.

OMS vs. opinión pública. Por su parte, un grupo de expertos independiente de la OMS concluyó que la vacuna de AstraZeneca aporta más beneficios que riesgos y no ve que, por ahora, exista una relación con los casos de trombos graves. Sin embargo, según una encuesta realizada por YouGov en más de ocho mil personas en Reino Unido, Alemania, Italia, España, Dinamarca y Suecia, un 52 % de los españoles ve el preparado de AstraZeneca como “inseguro”, frente al 25 % a finales de febrero. El sondeo destaca que no se produjo ningún 'contagio' de la preocupación por AstraZeneca a los remedios de Pfizer y Moderna, que se consideran exactamente igual de seguras que hace tres semanas.