Se endurecen las restricciones en Ourense: prohibidas las reuniones y solo podrán estar juntas personas que convivan en el domicilio

SANTIAGO / OURENSE. EP. A raíz el empeoramiento de la situación epidemiológica, la Consellería de Sanidad ha decidido prohibir las reuniones en el Ayuntamiento de Ourense, tanto en el ámbito privado como en el público, para todas las personas que no convivan en el mismo domicilio. Así lo ha anunciado el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, en una rueda posterior a la reunión del subcomité clínico que ha tomado la decisión y en la que se han analizado los últimos indicadores de la covid-19 en Galicia. Con ello, a las medidas restrictivas ya impuestas en toda la ciudad --con aforos al 50%-- y las específicas del barrio de O Couto --donde, por ejemplo, no se puede consumir en el interior de cafeterías o bares--, Sanidad suma desde este sábado la prohibición de que se reúnan, tanto en lugares públicos como privados, personas que no convivan en el mismo domicilio, una medida que, hasta ahora, no se había tomado en Galicia en nueva normalidad.

Lo hace para intentar "frenar la curva" de contagios derivados de los brotes familiares y sociales que se están detectando en la localidad --y en otros puntos de la provincia-- y que han llevado a Ourense, en las últimas jornadas, a ser el área sanitaria donde más se incrementan los casos activos.

De hecho, los expertos del subcomité clínico han hecho un llamamiento a la "responsabilidad individual" de los ciudadanos para frenar este tipo de contagios, sobre todo en reuniones privadas, y han alertado del "incremento de la tasa de hospitalización" en la capital provincial y de la elevada edad media de algunos de los contagiados.

En el Ayuntamiento de Ourense, desde este sábado, cada área mantendrá las medidas restrictivas ya impuestas --de nivel 2 o de nivel 3 en el caso de O Couto--, pero no se podrán realizar reuniones de personas, con excepción de los convivientes. Eso implica, por ejemplo, que podrá seguir utilizándose los bares y restaurantes con las medidas previas, pero los grupos deberán ser exclusivamente de convivientes.

OURENSE, MEDIDAS PROGRESIVAS Y EMPEORAMIENTO

La Xunta incluyó al Ayuntamiento de Ourense en las medidas restrictivas de nivel 2 el pasado 3 de septiembre. En aquel momento, toda el área sanitaria tenía 386 casos activos y 30 ingresados, una cifra que este viernes se eleva a 850 casos activos y 82 hospitalizados.

Estas restricciones, vigentes en otros ayuntamientos gallegos, implican la limitación de aforos al 50% en establecimientos comerciales, de restauración y hostelería --donde está prohibido el consumo en barra--, así como en bibliotecas, academias o centros de enseñanza no reglada, así como reducción de asistentes a celebraciones, velatorios o lugares de culto.

Con la evolución epidemiológica en términos negativos, el 19 de septiembre Sanidade decidió endurecer las medidas en el barrio de O Couto --una restricción que se amplió el 23 de septiembre--, donde no se puede consumir en el interior de bares y cafeterías (nivel 3).

En cuanto a las reuniones interpersonales, inicialmente se limitaron a 10 personas, con excepción del barrio de O Couto, donde, desde hace dos semanas, están restringidas a cinco. Esta cifra se trasladó a toda la ciudad el pasado miércoles, pero este viernes Sanidade ha decidido endurecerlas, limitándolas solo a convivientes para todo el territorio del municipio.

No obstante, el conselleiro de Sanidade ha aclarado que, el decreto que finalmente se publique en el DOG, incluirá una serie de excepciones orientadas a "mantener el tejido productivo" y educativo.

Los responsables y expertos en la materia han expresado su preocupación por la evolución del coronavirus en Ourense y, aunque confían en que estas medidas "funcionen", no descartan tener que tomar otras, entre ellas que toda la ciudad pase a medidas restrictivas de nivel 3 o que sea necesario un confinamiento perimetral.

ENTRAN EN RESTRICCIONES ORTIGUEIRA Y CAMBADOS

En cuanto a las novedades en el resto de Galicia, el conselleiro ha apuntado que se impondrán medidas restrictivas genéricas en Cambados y en Ortigueira. Estas restricciones están vigentes también en Santiago, Milladoiro (Ames), Vilagarcía, Vilanova, Meis, Sanxenxo, Poio, Pontevedra, Marín, Lugo, O Barco, Verín, un listado del que este viernes no sale ningún municipio.

En el caso de Cambados, se suma a varios de los municipios de O Salnés que cuentan con estas medidas y con una situación epidemiológica similar, derivada en parte del brote detectado entre los trabajadores de la avícola Avigal. En cuanto a Ortigueira, se trata del primer municipio de la zona de Ferrolterra que, dados sus datos, se incorpora a estas restricciones.