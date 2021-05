Solo el 0,12 % causó efectos adversos; graves, el 0,02%

españa. En España se inocularon un total de 14.290.507 dosis de vacunas contra la COVID-19 sobre las que se notificaron 17.297 acontecimientos adversos, lo que supone el 0,12% y, de ellos, 3.171 fueron graves, un 0,02 sobre el total y un 18,3% respecto a las comunicaciones adversas. Según el quinto ‘Informe de farmacovigilancia sobre vacunas COVID-19’ publicado este martes por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), los diez acontecimientos adversos más frecuentes se refieren a fiebre, cefalea, mialgia, dolor en la zona de vacunación, malestar, náuseas, escalofríos o fatiga. Los inmunizados con Moderna son los que padecieron más contingencias adversas, el 0,19% de las notificadas hasta el 25 de abril, a los que siguen los inmunizados con AstraZeneca (0,13 %) y Pfizer, con el 0,10 %. Janssen, con apenas 7.700 sueros administrados, no ha comunicado acontecimientos adversos. En el informe, precisa que los datos que se presentan “recogen las notificaciones recibidas de efectos adversos ocurridos tras la vacunación frente a la COVID y no se pueden considerar reacciones adversas debidas a la vacuna hasta que no se confirme una relación causal. efe