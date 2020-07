SOS de la plantilla del hospital Juan Cardona contra rebajas salariales de 250 euros/mes

Durante los más de tres meses de pandemia, los 300 trabajadores del hospital Juan Cardona libraron una lucha encomiable contra el coronavirus. Este centro se encuentra concertado al 82% con el Sergas. Y acogió a enfermos de la Covid-19 de la comarca, tanto derivados por Sanidade como pacientes de aseguradoras. Aquí se registró además la primera víctima mortal de la comarca. Pero ahora su plantilla se enfrenta a una nueva batalla: la gerencia quiere rebajar sus salarios en una media de 250 euros al mes.

Sus empleados se movilizan estos días contra esos recortes, con marchas alrededor del hospital y reuniones con representantes políticos. Según el presidente del comité de empresa del Juan Cardona, Xosé Manuel Funcasta, “xusto despois de erguerse o estado de alarma houbo o despido dunha enfermería, e aos dous días chegou a noticia da supresión salarial”. En la protesta del martes, los trabajadores gritaron: “¡Cardona unido jamás será vencido!”. Previamente, una representación se reunió con la corporación de Ferrol. Y logró la emisión de una declaración institucional de apoyo.

El personal califica su situación como “insostible e crítica”, después del anuncio de retirada de dos pluses adquiridos hace más de 30 años: el de gratificación de nivel y el de asistencia. Según el presidente del comité, “cremos que aproveitan o asunto da Covid que sufrimos todos, para recortar os nosos dereitos económicos”. Afirma en ese sentido que esta problemática “incide sobre todo nos traballadores da clase baixa como enfermeiras, auxiliares e celadores, aínda que tamén repercuta nos médicos”.

La nómina media en el Cardona ronda los 1.200 euros, según fuentes del comité. “Queren quitarnos 250 euros con eses dous pluses nunha nómina de 1.200, pero eu personalmente non chego a esa cifra e levo 25 anos traballando”, recalca Funcasta.

Para buscar una solución, el alcalde Ángel Mato presidía este martes el encuentro con personal del Cardona y grupos municipales. “Esta mesma mañá falarei coa xerencia do Sergas e do hospital para chegar a un acordo o antes posible, os que traballaron día e noite contra a pandemia non deben ver perigar o seu futuro tras un momento tan difícil, anunciaba el regidor de Ferrol. Considera Mato que “a responsabilidade debe ser asumida pola área sanitaria e a Xunta de Galicia”.

La empresa ha alegado razones económicas, según indican los trabajadores. “E non entendemos que despois da gravidade do coronavirus se apliquen recortes a traballadores que estiveron sempre ao pé do cañón, eles son os menos responsables”, destaca Funcasta. Los trabajadores recurrirán a las manifestaciones “ata que se resolvan os nosos dereitos”.

En la reunión del ayuntamiento, todos los grupos respaldaron elaborar una declaración institucional “para instar á xerencia do Cardona e ao Sergas aos acordos necesarios para mellorar as condicións laborais”. Recuerda el alcalde Ángel Mato que el Cardona está financiado con recursos públicos: “A xestión debe ser suficientemente transparente para que os traballadores non paguen unha situación económicamente difícil”.