Temor a que se reduzca el turismo de Portugal

La preocupación volvió a instalarse ayer entre los empresarios y los alcaldes de las localidades pontevedresas de Tui y Salvaterra do Miño, Enrique Cabaleiro y Marta Valcárcel, al trascender que Portugal es uno de los 137 países incluidos por la Xunta en el listado para los que se indica el “deber” de comunicar sus traslados a todas las personas que hayan permanecido en el país vecino 14 días antes de estar en Galicia.

Con una primera lectura matutina del Diario Oficial de Galicia, el regidor tudense ya avanzó las dificultades para los miles de trabajadores que cada día cruzan la frontera entre Valença y Tui y, según la norma oficial, tienen que comunicar sus movimientos. “Creo que para la frontera urbana, con un tráfico diario y constante, porque esta no es una zona de paso, sino de intercambio, esta medida sería totalmente inaplicable”, aseguró este martes a esta redacción el regidor tudense.

Con un tráfico muy mermado por la crisis sanitaria, “no todo lo intenso que nos gustaría que fuera, especialmente de turistas y de peregrinos”, Cabaleiro expresa su deseo de que la nueva medida no afecte afecte al turismo. “Espero que la afección no sea muy grande, pero siempre es un hándicap porque al final este tipo de planteamientos lo que dejan entrever es que hay situaciones sanitarias en un sitio o en otro”, que según el alcalde de Tui, influye en que aumenten las reservas a viajar. Recuerda que una gran parte del sector turístico local se apoya en el pais vecino y por eso alerta de que “este tipo de medidas con Portugal no nos vienen bien”.

Cabaleiro aclaró que a los municipios transfronterizos no se les ha trasladado ninguna función derivada del nuevo escenario. Recordó que “tampoco tenemos competencias en materia de regulación sanitaria, ni en protocolo de prevención de enfermedades”.

La nueva medida se presenta “un poco engorrosa” hasta que finalice el proceso de adaptación. Ya a primera hora de la mañana de ayer, llamaba a habilitar “otra forma” para favorecer la efectividad de un tránsito marcado por los constantes viajes entre Salvaterra y Monço, con cerca de 10.000 tránsitos diarios, de los que 9.000 son vehículos ligeros.

Sin haberse apagado las preocupaciones sobre el nuevo sistema de control de visitantes, el gerente del Sergas, Antonio Fernández Campa, avanzó que las personas que realizan un tránsito continuado, tanto con Portugal como con otras comunidades autónomas, en el caso de los transportistas profesionales, solo deben cumplimentar la declaración una vez y dejar en blanco el espacio que reclama información sobre la fecha de salida de Galicia. En el caso de que los desplazamientos sean a varios destinos distintos, deberá informar sobre cada uno de los territorios a los que se dirige.

Todas las personas que se inscriban en el registro serán informadas de las normas en vigor en la comunidad gallega, desde el uso de mascarillas a las distintas obligaciones, explica Fernández Campa.

“ESTO VA A TRAER COLA” Con su empresa a medio gas, la peluquera de Arbo con el negocio en la localidad portuguesa de Monção, la empresaria Cecilia Puga expresa su inquietud ante el convencimiento de que la nueva medida va a empeorar la ya compleja situación.

“Nosotros vivimos en un medio rural y a las personas que tengan que venir aquí a la peluquería, a hacer compras o ir al restaurante, lo de tener que registrarse le va a parecer un poco violento, y muchos no vendrán, sobre todo conociendo la mentalidad de la zona”, vaticina.

La empresaria cuestiona como se va a realizar el control de las miles de personas que transitan por la frontera. Se pregunta por la posible presencia de controles policiales y ya advierte con pesimismo que “esto va a traer cola”.