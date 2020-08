Toma de temperatura en casa y mascarilla desde los 3 años para los escolares gallegos

Las comunidades y el Gobierno llegaron ayer a un “acuerdo total” –en palabras de la ministra de Educación, Isabel Celaá– para el inicio del curso, tras la reunión de la Conferencia Sectorial Conjunta con los ministros de Sanidad y Política Territorial. País Vasco ha sido la única que no votó a favor. Por parte de Galicia, la titular de Educación, Carman Pomar, y el de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, valoraron positivamente este acuerdo, que va en consonancia con las propuestas de la Xunta, aunque introducirán matizaciones en el protocolo gallego.

En una cita en la que no se habló de la ratio de alumnos por aula ni de la contratación de profesores, aspectos que preocupan a la comunidad educativa, se llegó al acuerdo de establecer unos puntos mínimos que las autonomías podrán hacer más restrictivos. Son, en total, 29 medidas y 5 recomendaciones.

¿Cuándo se usa la mascarilla? Con carácter general desde los 6 años dentro del centro escolar, pero Galicia anuncia que aplicará la norma desde los 3 años, “siempre que sea posible”, indicó Almuiña, ya que es la “protección mayor” que existe en este momento.

termómetro antes de salir. Las autonomías decidirán si se toma la temperatura a los alumnos a la entrada de los centros o en sus casas. Almuiña indicó que la primera opción podría generar “aglomeraciones” por lo que serán las familias las que lo hagan y deban avisar si detectan síntomas compatibles con la covid para que no acudan al colegio.

ventilación vs. limpieza Se hace hincapié en el protocolo a la ventilación de las aulas como fundamental. “La evidencia científica no habla tanto de las superficies como sí de la ventilación, porque la transmisión es aérea”, explicó el conselleiro de Sanidade. Pomar aseguró que se “contempla un refuerzo de la limpieza en función de lo que digan las autoridades sanitarias” pero que no se puede “sobredimensionar” el tema de la limpieza de superficies.

grupos de convivencia estable En el acuerdo ratificado este jueves se habla de la importancia de los grupos estables de alumnos. Pomar explicó que este concepto, pensado hasta ahora para infantil y hasta 2º de primaria, puede ser ampliable incluso a etapas de secundaria ya que va a ser fundamental, opina, porque supondrían la excepción a mantener la distancia de seguridad.

comedor y extraescolares Los centros estarán abiertos durante todo el curso, con el servicio de comedor y apoyo a menores con necesidades especiales o vulnerables. Las extraescolares no mezclarán niños de diferentes grupos y habrá un responsable covid en cada centro.

Cribados al personal Otra de las medidas acordadas fue la realización de test serológicos a todo el personal tanto docente como no de los centros educativos antes del inicio del curso.

lavado de manos Se hará cinco veces al día en el colegio, se mantendrá informadas a las familias y se dará formación especializada a los profesores. El personal reducirá a lo imprescindible su permanencia en el centro, para lo que se promoverá la realización telemática de las actividades no lectivas.

bus escolar Se aconseja que los menores ocupen siempre el mismo lugar en el bus, cumpliendo la distancia de seguridad. Además, se llama a los progenitores a que, siempre que sea posible, acompañen a sus hijos al colegio andando o en bicicleta.

Presencialidad como norma La apuesta por las clases presenciales es un clamor unánime y como tal será reforzada, para todos los niveles y etapas del sistema, priorizándola para los más pequeños hasta 2º curso de ESO.

cuatro escenarios El acuerdo contempla cuatro escenarios. El primero, brote (tres o más casos) en una aula. Se aislan en casa los casos; identificación y cuarentena de contactos estrechos; si los casos son de un grupo de convivencia estable (GCE) se suspense su actividad 14 días, si no son GCE se mantiene la docencia para el resto de alumnos. El resto del centro sigue de forma normal extremando las medidas. En el escenario dos, brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico, se hace lo mismo que en el anterior. Tercer escenario, brotes en varias aulas con vínculo, se estudiará la relación entre los casos y si se demuestra el vinculo y no se pudo mantener las medidas de prevención se valorará extender la cuarentena a más grupos e incluso etapas. El último escenario, brotes en el contexto de una transmisión no controlada. Los servicios de salud pública evaluarán el riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro durante 14 días. Esta sería una medida excepcional, siempre como “último recurso”.