Trece días después Galicia vuelve a bajar de 200 casos nuevos, cuarta vez en un mes

Madrid. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha avisado de que se está incrementando la presión asistencial, tanto en Atención Primaria, como en atención hospitalaria como consecuencia del aumento de la transmisión del Covid-19. Según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, el 9,5 % de camas hospitalarias de España se destinan a personas contagiadas, si bien hay importantes diferentes entre las comunidades. “Hay un incremento de la ocupación hospitalaria a nivel global. Si ya de por sí estaba siendo importante en la Atención Primaria, poco a poco se va observando un incremento en los hospitales”, señaló Simón.

Madrid es la que tiene una mayor tasa de camas ocupadas en hospitales por covid-19 (25 %), seguida de Castilla-La Mancha (13 %), Aragón (12 %) y Baleares (11). Asimismo, en Andalucía se sitúa en el 7 %; en Canarias, Extremadura, Cataluña y Cantabria en el cinco por ciento; en Castilla y León, País Vasco y La Rioja en el 11 %; en la Comunidad Valenciana, 7 %; Melilla, 8 %; Murcia y Navarra, 9 %. Las tres que se libran son Galicia y Ceuta con un 3 % y Asturias con el 2 %.

Asimismo, Simón señaló que el incremento de casos en España es “clarísimo”, por lo que no ha rechazado llamarlo una “segunda ola” de contagios. No obstante, ha apostillado que no todas las comunidades autónomas están en un ascenso en la transmisión del coronavirus. “Estamos en una segunda ola, si lo queremos llamar así, pero la situación no es la misma en todas las comunidades”, dijo, para insistir en que “esta segunda ola no va a tener un impacto tan importante como la primera”. r.m.