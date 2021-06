Trescientos días sin registrar tan pocos casos activos: 1.462

Treinta grados a la sombra recibieron este fin de semana la mejor noticia para la comunidad gallega, esperada pero no por ello menos importante: la bajada de 1.500 casos activos algo más de 300 días después. Nueve meses han sido necesarios para llegar a un valor de 1.462 contagios con vigencia en Galicia, cifra que no se registraba desde el pasado 17 de agosto de 2020 (1.400). Entre medias, una dura lucha contra la tercera ola y un sobresalto con la segunda. No ha sido fácil el camino, pero parece que estamos logrando asomarnos a las puertas del verano con una situación epidemiológica envidiable en el resto de España.

Este domingo los casos activos cayeron en otros 55 infectados, lo que supone que, desde la pasada semana, el descenso total ha sido de 389 contagios, el equivalente a un 20 % menos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es relevante este dato? Pues porque, de seguir bajando a este ritmo, dentro de apenas una semana y media, es decir, en los últimos días de junio, Galicia podría estar ya por debajo de los 1.000 casos activos. Y es que, además, desde hace un mes, la caída ha sido de 1.492, un 61 % menos.

Por su parte, los nuevos contagios también han sufrido una pequeña bajada en la última jornada, hasta los 79 (dos menos que el sábado). El pasado domingo 6 de junio, con todo, bien es cierto que se identificaron diez infectados nuevos menos (un 15 % menos). Pero, hace un mes, estábamos hablando de unos 145 positivos diarios, es decir, un 45 % más que en estos momentos. Por ello, las cosas no van tan mal tampoco en lo que a este indicador se refiere, ya que sigue por debajo del centenar.

PRESIÓN ASISTENCIAL. En lo que respecta a la presión asistencial en los hospitales gallegos, también se cumplieron los pronósticos. Y es que los hospitalizados en planta son ahora 53. En total, hay 68 pacientes ingresados por COVID en Galicia (los mismos que el sábado), la cifra más baja desde el 19 de agosto (60). Desde hace siete días el descenso ha sido de 16 pacientes (un 20 % menos).

Y en las ucis, pese a la inestabilidad de la última semana, con bajadas que daban paso a subidas al día siguiente, este domingo se logró llegar a 15 críticos (uno menos).

CERCA DE NO TENER PACIENTES COVID. Además, hay que resaltar que el área sanitaria de Lugo ya solo cuenta con un paciente en uci y tres en planta. Por áreas sanitarias, solo Vigo registró en las últimas horas un repunte en los hospitalizados, que alcanzaron los trece (dos más), con tres en uci. No hubo variaciones en Pontevedra, que sigue con 8, dos en intensivos; en Ferol, con otros 8 y tres en uci; ni en Santiago, que se mantiene con 9, dos en uci.

SOLO DOS AYUNTAMIENTOS GALLEGOS SUPERAN LOS 250 DE IA A SIETE DÍAS. El mapa de incidencia de la comunidad gallega sigue mejorando a pasos agigantados. Si esta semana ya no había ningún ayuntamiento en restricciones máximas (más de 500 casos por cien mil habitantes), ahora solo quedarían dos (o incluso ninguno) en riesgo alto.

Y es que solo Toques (267) y A Bola (260) superan los 250 casos a siete días, pero al tratarse de municipios muy pequeños, con menos de mil habitantes, probablemente ni siquiera Sanidade contemple para ellos la opción del riesgo alto, teniendo únicamente tres infectados cada uno.

Otros cinco municipios están en más de 250 de IA, pero a catorce días, porque a siete se quedan sin contagiados: Beariz (309), Triacastela (468), Cenlle (268), Arnoia (300) y Cortegada (276).