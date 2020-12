Una hora más a la hostelería limitada y se permiten viajes por Nochevieja

Ante la “estabilidade contida” en relación al COVID, aunque con el consejo de siempre –que “as reunións sexan exclusivamente de unidades familiares” y “no ámbito dos convivintes”– el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, trasladó ayer las medidas que afectarán al Fin de Año gallego. Así, el servicio hostelero abrirá una hora más (hasta las seis) en los concellos que mantenían limitaciones, también se extenderá el toque de queda en la Nochevieja (hasta las 1.30 horas) y podrán efectuarse desplazamientos entre municipios del 30 de diciembre a las 23.00 del 1 de enero.

Comesaña ofreció su habitual rueda de prensa para informa de los asuntos examinados el lunes por el comité clínico sobre el denominado Plan Nadal. Un acto que contó con la participación del gerente del Sergas, José Flores Arias; el secretario xeral de la Consellería, Antonio Fuentes Losada; y la directora de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo.

Las cifras vinculadas al coronavirus Galicia se mantienen más o menos estables, sin mostrar una tendencia ascendente o decreciente, aunque preocupa la ocupación de las uci en algunas áreas. La evolución de la pandemia propició que el comité clínico haya vuelto a adaptar ciertas normas ante el término del 2020, aunque nuevamente la principal recomendación, para “manter estes datos”, es celebrar estas fiestas tan señaladas “no eido familiar”.

“Non podemos recomendar outra cousa que non sexa prudencia”, remarcó Comesaña. En este sentido, cuando las reuniones no sean entre convivientes (sin límite alguno), su sugerencia son dos grupos máximo (hasta 10 personas), respetando el protocolo acordado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Además, como tercera opción, el Gobierno gallego sigue aceptando que tres o más conjuntos familiares puedan reunirse, mientras no superen los seis adultos y cuatro menores de 11 años.

Sin embargo, la principal novedad para estas fechas se dará en los establecimientos de hostelería, que podrán abrir hasta las 18.00 horas (cuando cerraban a las 17.00) en aquellas localidades que tienen niveles de alerta máximo y medio alto (que son 46 concellos). El conselleiro avanzó que es probable que la ampliación de horario se mantenga después de las fiestas.

Por otra parte, la noche de Fin de Año mantendrá el mismo toque de queda que hubo ya durante Nochebuena, ampliándose la circulación (hasta las 1.30) para quienes cenen fuera y deban volver a su domicilio, frente al resto de días (los cuales preservan esa llegada a las 23.00 horas).

En lo referido al 1 de enero, los establecimientos hosteleros deberán abrir a las 11.00 horas para evitar posibles masificaciones, retrasando su inicio únicamente esta jornada. Comesaña recordó que “as aglomeracións na rúa” típicas en Navidad “non están permitidas, non é posible facer eses encontros”.

“Non se pode fumar, non se pode beber e non se pode comer porque isto implica, si ou si, quitar a máscara”, añadió el responsable de Sanidade, apuntando acto seguido que “sen dúbida será fundamental a colaboración (...) das forzas e corpos de seguridade do estado”.

Del mismo modo, el conselleiro indicó que entre el 30 de diciembre y las 23.00 horas del 1 de enero se permitirán los desplazamientos “para encontros familiares”, incluso en aquellos ayuntamientos que están perimetrados. Esta movilidad adicional será extensiva igualmente a quienes visiten Galicia con el mismo propósito durante estas festividades.

“Vamos a seguir mantendo esa apertura”, comentó Comesaña, aunque “non en todo o periodo como estaba inicialmente previsto, senón limitado”, recordando que estos viajes se podrán efectuar “máis alá, por su posto, dos xa permitidos normalmente, que son os motivos laborais, educativos ou sanitarios”.

“Parécenos o axeitado pensando nas seguintes semanas que poidan vir”, remató finalmente el titular de Sanidade. “Estas son medidas de continuidade coas que se puxeron a semana pasada, non de máis flexibilidade á vista desa situación contida”, puntualizó.

Las conclusiones del comité clínico (que se reúne el 4 de enero para concretar las medidas relativas a Reyes) se publicaron en el DOG la pasada noche y entraron en vigor hoy.