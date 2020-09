Una viguesa se convierte en una de las personas más influyentes por su labor en el rastreo covid

En un momento en el que los rebrotes nos acechan y los casos ascienden a diario a un ritmo similar al inicio del desconfinamiento, es más necesario que nunca rastrearlos e identificar a su red de contactos, teniendo en cuenta que ahora ya no estamos confinados y no hay otra forma posible de frenar contagios.

Sin embargo, las formas de rastreo hasta ahora planteadas por gobiernos y empresas privadas pasaban por la descarga en los terminales móviles de los usuarios de aplicaciones que retornaban datos personales y localizaciones.

En un mundo en el que la privacidad es un derecho primordial para mantener la libertad del ser humano, una app que identifique tu ubicación y tus contactos no parece lo más acertado.

Por lo que, precisamente teniendo esto en cuenta, la labor desempeñada durante más de cuatro meses por la ingeniera viguesa Carmela Troncoso (1982), directora del Laboratorio de Ingeniería de Seguridad y Privacidad de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne (EPFL), en Suíza, ha cobrado vital importancia, tanta que la joven ha sido incluida en la lista ‘40under40’ (las 40 personas más relevantes del mundo por debajo de los 40 años) de la prestigiosa revista Fortune.

PRIVACIDAD A TRAVÉS DEL BLUETOOTH. En concreto, la gallega se ha encargado de la parte de privacidad de la aplicación de rastreo que estaba diseñando esta universidad (el proyecto DP-3T, Descentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing Project), con una tecnología innovadora: la apuesta por el uso del bluetooth en la detección, frente a la geolocalización GPS.

La profesora Troncoso, tal y como ella misma explica, ha conseguido “una aplicación que no se puede usarse para otra cosa que no sea el rastreo de contactos, no se puede usar para conocer la ubicación, las identidades o las actividades de cada quién”.

Este sistema descentralizado de rastreo de proximidad, según indica la propia revista Fortune, guió el desarrollo posterior de Google y Apple, en el que se basan las apps que están usando prácticamente en todos los países europeos y en Estados Unidos.

EL DISEÑO IMPIDE LAS FILTRACIONES. Todo ello se hace posible gracias al concepto de ‘privacidad de diseño’, que significa que es la propia estructura del sistema la que asegura que no habrá filtraciones de información, porque los datos no salen de ella ni pasan por un tercero en ningún momento.

Es decir, la propia app evita que el Gobierno o Sanidade dispongan de los datos personales de cada usuario, porque la información nunca se transmite a un servidor central. En este sistema, la lista de contactos está solo en el teléfono, no sale de ahí.

Más simplificadamente, lo único que permite es saber que un usuario A se ha visto con un usuario B a menos de dos metros, sin saber quién es A ni quién es B, ni dónde estaban durante el encuentro, porque no entra para nada en juego el papel del GPS.

BLUETOOTH. ¿Y cómo es esto posible detectar la distancia? Por bluetooth. Este diseño utiliza una tecnología bluetooth de baja frecuencia que, aunque no es capaz de medir la distancia entra personas, a más de dos metros no funciona, por lo que, si está en activo, significa que los usuarios están a menos de dos metros.