¿Ve la hostelería factible una mayor apertura de cara a Semana Santa?

El sector de la hostelería se encuentra ante la encrucijada de ampliar aforos y horarios ahora que llega el buen tiempo y las celebraciones de Semana Santa y la posibilidad de que una temprana reapertura y relajación origine una cuarta ola que haga retroceder todo lo avanzado y que se tengan que volver a cerrar las puertas de los establecimientos. Y no es para menos su temor, pues la gente se ha lanzado a las puertas de los bares y restaurantes como si no hubiese un mañana. Este fin de semana era imposible encontrar mesa en ningún local de Galicia si no había reservado con una media de antelación de dos días. Esta tarde los representantes del colectivo se reúnen con la Xunta, antes del Comité Clínico de mañana para, precisamente, abordar esta cuestión.

La gran polémica parte del tema de las licencias que permite el Gobierno de España frente a las que están impuestas en estos momentos en Galicia. “Estamos esperanzados en que, a raíz de la reunión de esta tarde, haya una mayor apertura”, asegura el presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra (Feprohos), César Clemente Sánchez-Ballesteros, que considera que Semana Santa podría aliviar mucho los ingresos para el sector, porque “ya se puede tener más movilidad por el territorio y, aunque el cierre perimetral continúa establecido, el que no haya movilidad nacional aún puede favorecer la propia movilidad dentro del territorio”.

En esta línea, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo (APEHL), Cheché Real, asegura que “debemos movernos entre nosotros” y “gastar todo lo posible en nuestra comunidad, moviendo el dinero aquí de cara a la recuperación económica de nuestras empresas”. Cree que sería un error abrir las fronteras, ya que “Madrid, por ejemplo, de donde nuestra zona recibe gran parte del turismo nacional, tiene una incidencia enorme de contagios, así que después de que ese turismo llegase aquí ya sabemos por experiencia lo que sucedería cuatro o cinco días después”.

Por ello, pide que en Semana Santa “cada uno haga el viacrucis de su casa, porque no escarmentamos y ya está bien, que llevamos un año y todos esos mamoneos de prisas y celebraciones nos pasan factura luego a la hostelería”. Así, relajación sí, pero con prudencia y mesura. “Igual que sancionan las incidencias positivas, entendemos que esto también tiene que ser un premio en forma de ampliar los porcentajes de aforo cuando la incidencia baja”, afirma.

NECESARIA AMPLIACIÓN HORARIA HASTA LAS 22.30 HORAS. Con todo, Sánchez-Ballesteros ve que los horarios no son factibles para mantener una actividad que de medianamente para sobrevivir. “Aunque no amplíen el horario hasta las 20.00 horas sigue sin haber demasiada diferencia, de 18.00 a 20.00 no hay gran avance”, explica el presidente de la asociación provincial, que incide en que “ahora mismo se está trabajando dos o tres horas durante el periodo de las comidas”, y todo lo demás son horas muertas. De cara a un avance hasta las 21.30 horas si el toque de queda se queda fijado, como hasta ahora, en las 22.00, “sigue resultando difícil para algunos tipos de restaurantes más tradicionales el poder ofrecer cenas”, ya que “tú no vas a salir a cenar a las 20.30 para salir a prisa del restaurante a las 21.30”, comenta.

Por ello, solicitan la ampliación del toque de queda hasta las 23.00 horas, con horario de cierre de los locales a las 22.30, lo que permitiría “recuperar mínimamente la actividad nocturna”, incide Sánchez-Ballesteros, que no se refiere a “salir a tomar copas por la noche”, pero sí “a unas cervezas” después de trabajar o “a cenar fuera de casa”. Esta sería la única opción viable para los establecimientos de restauración tradicional, porque de otro modo “solo podrían trabajar algunos de comida rápida, que no tienen horas establecidas para ofrecer las comidas”.

AFORO INTERIOR EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD DEL LOCAL Y NO DE LAS MESAS. Asimismo, otra de las propuestas que el colectivo pondrá sobre la mesa es el tema de los aforos. Si bien las terrazas al 50% es algo que “pese a no estar conformes con ello, aceptamos”, el interior del local al 30% “es algo que habría que modificar”, asevera el presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra. Y es que, según apunta, “si tienes un local con diez mesas y te quedan al 30%, te quedan 3, y si te vienen tres clientes y cada uno se sienta en una, te fastidian, porque no es lo mismo atender a tres clientes que haber podido atender a 12 en ese mismo espacio”.

Por ello, reclama que “los aforos se establezcan por número de personas en función del tamaño del interior, y no en función de las mesas”. En este sentido, también alerta de que en las terrazas es necesario deshabilita mesas también quitando las sillas de las que estan inutilizadas, porque “sino llegan cinco y uno coge la silla de la mesa donde no se puede sentar nadie y se sienta junto a los otros”. En ese momento “ya entras en discusiones y conflictos innecesarios”, porque “te dicen que son convivientes, que guardan las distancias y medidas de seguridad...”.

TEMOR ANTE UNA CUARTA OLA. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Hostelería de Santiago, Sara Santos, incide en que “todos sabemos que la apertura en Semana Santa puede desencadenar una cuarta ola”, y eso es “algo que nos preocupa bastante, ya que sería mejora poder aprovechar los meses de verano y no los cuatro días de Semana Santa”. En este sentido, explica que de la apertura hasta las 20.00 solo podrían beneficiarse las cafeterías, aunque para los restaurantes “el margen es poquito e insuficiente”, “porque sigue siendo muy pronto para las cenas”. Y, además, “a los hoteles no nos beneficiaría en nada cualquier ampliación horaria, ya que las reservas son inexistentes en estos momentos” y hasta que se reactive el turismo abriendo el cierre perimetral, situación esperable de cara al verano.