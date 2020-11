Ventilar aulas no es suficiente para reducir contagios

educación. La ventilación de las aulas mediante protocolos basados en tiempos de apertura de ventanas es una opción recurrente pero no suficiente para minimizar el riesgo de contagio ya que deben hacerse mediciones de CO2. Lo concluye el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (Cogiti) y el Consejo General de Colegios Médicos de España (Cgcom), que están trabajando en la elaboración de una guía, con la realización de mediciones en centros escolares. Los datos confirman “la falta de garantía que supone la ventilación natural sin una referencia objetiva sobre la calidad del aire en los mismos”, apuntan. Así, el Cogiti destaca la necesidad de contar con medidores de CO2 que indiquen el tiempo de ventilación natural necesario para mantener una calidad de aire interior apropiada para minimizar la transmisión por aerosoles. Y alerta de la aparición en el mercado no profesional (sobre todo internet) de ofertas de equipos y otros sistemas “purificadores de aire”, que en muchos casos no resultan adecuados. La infección por vía aérea mediante aerosoles se confirmó como el principal modo de contagio del SARS-CoV-2 entre personas ocupantes de espacios interiores. EFE