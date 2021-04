Vuelven a permitirse las reuniones entre no convivientes en domicilios

La Semana Santa ya ha pasado y, como se prometía en los días previos, las primeras medidas de relajación de restricciones ya se han puesto sobre la mesa este miércoles, pese a que no será hasta la próxima reunión del Comité Clínico, el martes, cuando se tomen decisiones sobre cuestiones como el toque de queda o el horario de la hostelería.

Por el momento, a partir del próximo sábado se levantará la prohibición de reunirse con no convivientes en el interior de los domicilios y pasarán a aplicarse en ellos las mismas normativas que ya existen en los negocios hosteleros: cuatro personas no convivientes en interior y seis en exterior.

“La filosofía de prohibir las reuniones en domicilios era clara: la idea es que los contagios se producen en entornos de confianza donde uno se quita la mascarilla, por eso se hizo este esfuerzo y, ahora, hemos dado un salto cualitativo”, explicó este miércoles en rueda de prensa posterior al Comité Clínico el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que apuntó que “una vez pasado el riesgo más alto de la Semana Santa es lógico volver al criterio de que en domicilios se permitan las reuniones de no convivientes en coherencia con las que se permiten en las áreas públicas”.

Preguntado sobre qué sucede si una familia ya está integrada por cuatro convivientes y quiere entrar un no conviviente en el domicilio, Comesaña indicó que “no podrá hacerlo”. “No hay límite para los convivientes, pero sí para los no convivientes que visiten el domicilio”, especificó. Así, una familia de dos personas, podrá invitar a otras dos de fuera, pero una de seis, no podrá dejar entrar a nadie más.

Por otra parte, aunque hasta el momento no estaba recogido como tal en la normativa vigente que no se pudiesen realizar traslados en el mismo vehículo entre personas no convivientes, las autoridades sí estaban penalizando estas acciones. Ahora también cambia este aspecto. A partir del viernes los desplazamientos en un mismo vehículo entre no convivientes sí estarán permitidos, con las mismas limitaciones de cuatro que en casas y locales.

DEBATE SOBRE EL USO DE LA MASCARILLA. En relación a la propuesta que en la tarde de ayer en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud puso el Ministerio sobre la mesa sobre la regulación del uso de mascarilla en playas y determinados lugares, Comesaña alertó de que podría provocar “situaciones absurdas”. “Uno puede ir corriendo por la calle sin mascarilla o con chándal caminar por la calle sin ella, porque exceptúa de su uso cuando se hace deporte”, indicó, de manera que “nosotros vamos a pedir que la gente que hace deporte por la calle cumpla los mismos requisitos que los demás, porque consideramos que genera más riesgo una persona corriendo que una andando”. Del mismo modo, consideró que “una persona tumbada al aire libre en la playa y con distancia no tiene por qué usar la mascarilla”.

¿QUÉ PASARÁ CON EL TOQUE DE QUEDA Y LOS CIERRES? Una vez permitidas estas relajaciones, las siguientes se esperan el martes. Pero, lo cierto es que, después del anuncio del presidente Sánchez sobre el posible levantamiento del estado de alarma el próximo 9 de mayo ◘–dentro de un mes–, el establecimiento de cierres perimetrales, toque de queda o limitaciones en la hostelería quedarían sin valor legal.

En este sentido, el conselleiro resaltó este miércoles que “Galicia lleva mucho tiempo reclamando normativa para gestionar la pandemia, la reclamó cuando tenía que reclamarla y el Gobierno aceptó esta necesidad y dijo que habría una ley específica, que nunca llegó”. Ahora, “la única” herramienta con la que cuentan las comunidades para gestionar la pandemia, pretende levantarse. “Aún no sabemos si va a haber nuevas herramientas”, sentenció.