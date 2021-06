A una nación marisquera nos van a venir con una transición ecológica

Ni Rosa Quintana es sospechosa de cojear del pie políticamente nacionalista con el que da sus pasos Pontón ni del Gobierno de Feijóo al que pertenece se puede decir que se caracteriza por exigir vehementemente el traspaso de competencias al Estado. Pero a las competencias que Galicia ya tiene concedidas en su ámbito de actuación, la conselleira do Mar se agarra como una lapa y no las soltará por mucho que la ministra para la Transición Ecológica, la también vicepresidenta cuarta Teresa Ribera, desate una tempestad contra su departamento aprovechando sus buenas intenciones con las energías eólicas. El Plan Xeral de Marisqueo 2021-2023 de la Xunta no habrá viento ni recurso del Ejecutivo central que lo mueva, al menos, sin sentencia judicial previa, que es como pretenden gobernar este asunto desde La Moncloa los que acusaban a Mariano Rajoy de derivar hacia los juzgados los temas que se deberían resolver, con diálogo y negociación, exclusivamente en el océano de la política.

La ministra, que simplemente cumple un rol en esta guerra abierta contra las autonomías que no le dan sustento parlamentario a Pedro Sánchez, exige un informe previo a la Consellería do Mar para dar su visto bueno. Un papel del que dependen que los mariscadores gallegos puedan faenar y que Rosa Quintana no está dispuesta a enviar al considerarlo una injerencia en las competencias del Gobierno autonómico y que presentarlo sería aceptar, en la práctica, perderlas. Y buena es esta conselleira, que lleva tanto tiempo en su puesto como Feijóo de presidente, para rendirse ante una recién llegada, como quien dice. De su perseverancia, a Ribera le podría hablar el calzonazos de Cañete, al que, cuando era ministro, Quintana lo tenía negociando de madrugada las cuotas de pesca europeas y luego él le enviaba selfies con ella a su esposa para que le creyese. Quintana dijo ayer “non nos entenden, non” y levantó una torre de Babel entre BNG y PSOE, a los que enreda en su nasa de mariscadora enxebre.