Agradecimiento a la dimisionaria con recado a la justicia

La imputación de Mónica Oltra y la posterior dimisión que provocó no parece un caso que se vaya a olvidar fácilmente. Ayer, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, agradeció a la que hasta ahora fue su vicepresidenta su trabajo por llevar el “cambio político” a su comunidad, pero también se acordó de condenar explícitamente la “instrumentalización de la justicia por parte de la extrema derecha”. Es decir, en cierta manera, el presidente valenciano cierra filas con su ex número dos y no parece creerse la gravedad de los hechos de los que se la acusa. Ximo Puig es un político tranquilo, pero decidido. De pocas palabras, pero muy bien elegidas. Por eso, cuando en este asunto el acento lo pone más en los jueces que en Oltra, demuestra que no las tiene todas consigo. ¿O sólo son las cargas que conlleva todo gobierno de coalición? i. i.