Como un registrador de la propiedad, siempre atento a la casa ajena

Si algo caracteriza al secretario general de los populares gallegos es no perder la mínima oportunidad de machacar a los contrincantes de su partido. Y si algo caracteriza a la oposición parlamentaria gallega es ofrecer multitud de oportunidades de que les machaquen por sus continuas contradicciones. Uno está deseoso de exprimir el más nimio argumento contra sus contrarios y los otros son expertos en apuntarse al refrán Casa con dos puertas mala es de guardar. Un día Ana Pontón se esfuerza en aparcar el independentismo escénico y al siguiente Néstor Rego rompe la bucólica escena del BNG con piel de cordero. Le guste o no a España, Galiza será más pronto que tarde una república libre y soberana, clamó el único diputado del Bloque en el Congreso de los Diputados, tal vez más frustrado por su irrelevancia en la aprobación de los Presupuestos que por un plan preconcebido de chafarle a la portavoz nacional su estrategia. Pero si no se la chafó, se la agujereó bastante y ahora en ella entran goteras que a veces adquieren las hechuras de Miguel Tellado, que, como ya dijimos, se cuela por cualquier grieta que se le ponga a tiro. En este sentido, es un poco Mortadelo, siempre halla el disfraz que requieren sus misiones. Para el BNG es una gota fría. Para el PSdeG, también. Formoso y Caballero no le hacen exprimirse la cabeza.

xosé ramón r. iglesias