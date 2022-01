Cuando el corazón se impone, sin dudarlo, a lo que dicta la cabeza

Nunca le gustó a Pepe Domingo Castaño hablar del difícil tránsito de las Cadena Ser a la Cope cuando en 2010 el Grupo Prisa decidió unilateralmente prescindir de Paco González, que era el director de Carrusel Deportivo, por cuestiones nada profesionales. Pepe Domingo siempre tuvo, y los sigue teniendo, grandes amigos en la Ser a pesar del relevo generacional y no es nada extraño, al contrario es muy habitual, que cuando va a algún lugar se reúna a cenar o comer con excompañeros de la emisora del Grupo Prisa. Con motivo de la presentación de su libro, Hasta que se me acaben las palabras, no dudó en hablar con Carlos Herreras sobre el tema asegurando que se sintió traicionado por Prisa ya que, dijo, “cuando estás 37 años en una misma empresa creo que tienes derecho a irte cuando te dé la gana por que has demostrado cariño y entrega a esa empresa”.

A Pepe Domingo no se lo permitieron, incumplieron su palabra y al día siguiente de anunciar que se iba uno de los máximos responsable le advirtió le advirtió que en los próximos días recibiría un burofax para anunciarle que le demandaban. Ni siquiera le permitieron despedirse de los oyentes y de los compañeros. Daba igual, Pepe siguió el dictado de su corazón que le decía lo contrario de lo que recomendaba su cerebro. Era traumático pero entre la lealtad mal entendida y la amistad, con Pepe por medio iba a triunfar la segunda. A. Trabanca