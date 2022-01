Cuando se está en el gobierno y en la oposición a la vez

No porque ella quiera, la cabeza más visible del PP en el Concello de Ourense se encuentra en la tesitura de ser gobierno y oposición a la vez. La ha puesto ahí el mismísimo alcalde, Gonzálo Pérez Jácome, peculiar político donde los haya que no duda en repartir críticas a diestra y siniestra para salvar lo suyo, sin importarle si a quien tiene que atizar es, como es el caso que nos ocupa, socio de gobierno. No lleva mucho tiempo el PP en el gobierno municipal de Ourense, pero a Jácome ya le ha bastado para decir que “lo está haciendo mal”, dando a entender con PP o sin él, el trabajo sería el mismo. Pero Flora Moure, curtida en la batalla política, tampoco tiene pelos en la lengua y ha sabido responder bien a su amigo-enemigo: “No puede adoptar la misma posición que el PSOE y el BNG, no puede basarse en que le vaya mal a Ourense para que le vaya bien a él”. S.A.