Defendiendo valores democráticos al lado de los aliados reales

Aunque Yolanda Díaz, por las cosas de José Félix Tezanos en el CIS, aparece como la política más valorada lo cierto es que ese honor, le corresponde a Margarita Robles, la titular de Defensa, algo que viene ocurriendo desde el inicio de la Legislatura. Cuenta la ministra con sólida formación como jueza, fue la número uno de su promoción, y es mujer que defiende los valores democráticos. Aporta sentido común a un ejecutivo desnortado en el que, da la impresión, va por libre. No dudó en ponerse al lado de los aliados en el conflicto con Rusia y eso hace que Pablo Iglesias y sus corifeos descarguen sus iras contra ella. Lo cual debe considerarse como algo meritorio. Pero no la va a amilanar. a.T.