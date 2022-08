Desenredar la madeja para volverla a liar con Pedro Sánchez

Sumar es la palabra clave en cualquier cita electoral. Sumar votos, sumar representantes, sumar mayorías que permitan gobernar. Aunque últimamente esta palabra la está poniendo de moda la vicepresidenta Yolanda Díaz, con su proyecto a la izquierda del PSOE que lleva ese nombre, sumar también necesita Feijóo si quiere sustituir a Pedro Sánchez en La Moncloa y a sumar también está obligado el propio presidente del Gobierno para no verse desbancado por el exmandatario de la Xunta de Galicia. Entre estos tres candidatos que estarán en liza en las Navidades del próximo año, Yolanda, Feijóo y Sánchez, estará el quid de la próxima legislatura. Por supuesto que habrá más opciones y todas tienen su importancia, pero el tema se reduce a si el aspirante gallego suma más o menos que el socialista y luego si la candidata gallega estará o no en condiciones de sumar con Sánchez lo suficiente para pasar la investidura. Feijóo y Yolanda vuelven a desencontrarse en Madrid como ya lo hicieron en Santiago. Aquí, la lideresa roja poco podía hacer ante el poderío popular, pero en la capital tiene más chance. Por eso se faja para sumar lo que no suma el PSOE para luego todo ese apoyo sumárselo a Sánchez.

eduardo montero