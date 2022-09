El BNG reitera su apuesta: póngame la penúltima ronda

Hay casos donde el BNG, a pesar de ser una fuerza netamente de izquierdas, se comporta de una manera muy conservadora. Como, por ejemplo, cuando decide que Miguel Anxo Fernández Lores repita otra vez como candidato a la alcaldía de Pontevedra, de cuyo despacho no se mueve desde el siglo pasado. Hay jóvenes pontevedreses ya con carrera universitaria que no conocieron un regidor distinto a este líder nacionalista erigido en mito del municipalismo para la militancia del Benegá. Y a este paso aún se van a jubilar sin ver otro rostro con el bastón de mando de su ciudad. Lores llegó al poder en el ayuntamiento capitalino subido al caballo de la lucha por la defensa de la ría y desde 1999 no hubo quien lo quitase de ahí. Convertido en símbolo del BNG más urbano, el único de esta formación que gobierna una de las siete grandes ciudades de Galicia, los de Ana Pontón no se atreven a proponerle el relevo y dar paso a una nueva generación. A él no le importa continuar y nunca parece el momento adecuado para tramitar su marcha. El BNG se juega mucho en las municipales de mayo y no se puede permitir pérdidas no esperadas. De ahí su conservadurismo.

eduardo montero