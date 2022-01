El éxito de quien regresa a su pueblo con una gran historia que compartir

No cabe duda de que la de hoy es una jornada muy especial para Pepe Domingo Castaño. Y sobre todo lo será el momento en que perciba el caluroso abrazo de todos sus paisanos. Hasta que se me acaben las palabras es el libro de su vida, pero también el retrato perfecto de un Padrón de antaño del que todavía hoy se conservan muchas cosas. Él ha sido valiente, y pese al disgusto que le pudo causar a su madre, no dudó en buscar nuevos horizontes con una “maleta vacía de ropa y llena de sueños” que su hermana Chichiña le arrojó por la ventana de atrás para que nadie supiera de su partida. Hoy revivirá todos aquellos momentos con quienes más le quieren y admiran. A.R.