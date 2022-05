El hombre que se tragó la manzana económica podrida que era el Celta

En el mundo del fútbol profesional, entre el Mouriño gallego y el portugués (Mourinho) hay más diferencias que la simple grafía lusista. Son dos conceptos completamente distintos, de dos personas con valores también desiguales. Mientras uno busca constantemente el dinero y la fama (y está en su derecho), para el presidente del Celta, y lo demostró desde el primer momento en que puso un pie en el equipo vigués, no hay nada más importante que la honestidad y bien común. Compró a un Celta en la ruina y lo rescató con sus ahorros, conviene no olvidarlo cuando ahora se le reprocha no contar con Denis. Todo es criticable, pero siempre en su justa medida. A. a.