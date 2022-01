El síndrome del jarrón chino no va con él: hay que echar un capote

Fue el propio Felipe González quien hizo famosa la metáfora de que todos los ex presidentes del Gobierno son como un jarrón chino, porque “se supone que tienen valor y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad estorban en todas partes”. Puede que la máxima del socialista se haya ido al traste con Mariano Rajoy, que siendo presidente sufrió en sus propias carnes la alargada e incómda sombra de José María Aznar. No es que a Rajoy le disguste opinar, pero sabe medir cuándo y cómo hacerlo sin alimentar controversias dentro de su propio partido. Lo ha hecho ahora con la reforma laboral. Su reforma laboral. Ya se sabe que algunos en el partido del charrán –porque la gaviota no gusta– no comparten el negacionismo de Pablo Casado sobre la norma pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez, los sindicatos y los empresarios. Porque la reforma se ha quedado en reformilla y se mantienen los bimbios de la aprobada por el Gobierno Rajoy. El ex presidente gallego optó ayer, sin embargo, por echar un capote a su partido –manda el clima electoral del 13-F en Castilla y León– y no incomodar a su sucesor. Rajoy cree que lo que ha hecho el Ejecutivo de coalición, pero sobre todo la vicepresidenta Yolanda Díaz, es

“maquillar una ley para quedar bien delante de sus electorales”. Con los retoques pactados, la reforma ha salido malparada, argumentó, y por eso Casado hace bien en decir no, no y no. Opinión política para adultos. s.Arias