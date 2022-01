Excéntrico político, erudito niño mimado y el rey del jolgorio

Se desconoce todavía cuántos días le quedan de disfrute de la residencia oficial de Downing Street, pero la mayoría de los analistas intuyen que son ya muy pocos. Porque el mismo electorado que lo encumbró como líder del Partido Conservador y primer ministro británico no parece estar dispuesto a perdonarle ahora sus desmanes durante la pandemia ni tampoco sus mentiras. El político cómico que tanto les hacía reír escucha despeinado el incensante tic tac de las agujas del reloj que marca su defenestración. No precisamente porque su gestión durante la crisis sanitaria haya sido mala, que lo fue hasta el punto de menospreciarla hasta el día en el que el virus lo eligió también a él huésped. La caída en desgracia del excéntrico personaje, un enfant terrible criado en los mejores colegios británicos, con aspecto desaliñado y de actitud brabucona, tampoco tiene que ver ahora con la nefasta gestión del brexit. A Alexander Boris de Pfeffel Johnson, que desde pequeño quería sería el rey del mundo, no le perdonan sobre todo que se haya convertido en el rey del jolgorio. Según los resultados de la última ecuesta de YouGov, un 56% de los ciudadanos del Reino Unido quiere que dimita. Y lo que resulta más revelador, un 34 % de los miembros del Partido Conservador creen que debería echarse a un lado y dejar paso a otro.

Downing Street se convirtió durante la pandemia en una especie de centro de ocio nocturno, con fiestas los viernes regadas de alcohol, mientras a los ciudadanos de a pie se les imponían restricciones para controlar el virus. Acorralado, a Johnson no le quedó más remedio que reconocer en la Casa de los Comunes que había estado en alguno de los guateques organizados en las dependencias ministeriales. La indignación ciudadana crece desenfrenada en el Reino Unido porque, como Djokovic, el irreverente Johnson no cree que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. ¿Se imaginan que hubiese ocurrido si las fiestas fuesen en Moncloa? s. arias