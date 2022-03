Experta en economía y comercio exterior, cita con el Consello Social

Esta tarde, a las 19:30, Compostela tiene una cita con la presidenta del Consello Social de la USC, dentro del ciclo semanal del Ateneo de Galicia, entidad que se ha convertido en un referente incuestionable de la cultura. No es raro ya que entre los fundadores figura uno de los escritores y poetas más aclamados de Galicia, Salvador García-Bodaño. Formada en económicas y en comercio internacional, Cecilia Sierra, pondrá sobre la mesa la función de este órgano de participación entre la institución de enseñanza y los ciudadanos, para contribuir al desarrollo social, profesional, económico y tecnológico de Galicia. La cita es en la Rúa do Vilar, 19. Merece la pena asistir. G. C.