Glosar cuatro décadas implica no olvidarse de quien se bajó en marcha

La historia, ya se sabe, acostumbran a escribirla los vencedores. En la publicación que edita el BNG sobre sus cuarenta años de historia no se esperan sorpresas en este sentido. A Xosé Manuel Beiras seguro que no lo invitaron a redactar un capítulo. Pero el viejo profesor, que nadie lo olvide, es el gran triunfador de este recorrido. Aupó al Bloque a cotas electorales inimaginables, abriendo un camino por donde hoy transitan sus sucesores. Y cuando se fue, superó al frente nacionalista con las siglas de AGE. Habrá que leer con detenimiento cómo sale en este libro, editado para mayor gloria del BNG, no para abrir viejas heridas. Tampoco es el estilo de Pontón, cierto es. a. a.