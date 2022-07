“Hay que ser ciego para no ver que aquí y ahora el mejor rey es la Reina”

Mucho se escribió estos días sobre el papel que jugó la reina Letizia durante la cumbre de la Otan celebrada en Madrid. Por una vez, y sin que sirva de precedentes, hubo unanimidad en los medios monárquicos, los tradicionales, republicanos, neutros y hasta mediopensionistas: Letizia fue la gran triunfador del encuentro entre los grandes mandatarios. De entre todo lo escrito quizás haya sido lo de Luz Sánchez Mellado, en El País (periódico inclasificable), lo que más llamó la atención y mejor definió el impacto letiziano entre los mandatarios.

“Yo que los monárquicos que la despellejan ponía velas a la salud de ese matrimonio. No hay que ser feminista, sino ciego, para no ver que, aquí y ahora, el mejor rey es la Reina”, sentenció la Mellado ante el estupor de muchos (es de imaginar que incluso el rey Felipe VI) y antes de añadir que “se la veía a la vez más ajena y más dueña de sí misma que nunca. Regia, pluscuamperfecta, derecha cual mástil de bandera. Con sus trabajadísimos tríceps tensándose a ojos vista al estrechar la diestra a los mandamases del planeta. Dando su mejor perfil a cámara, como cuando se despidió de la audiencia del telediario un viernes hasta el lunes y no volvió más que para abrir la escaleta”.

Ahí se resumen el impacto de una reina que se resiste a ser florero, que fue capaz de soltarle al Rey un “tú cállate” y que despojó a su quasi pluscuamperfecta familia política de todos los derechos. Esa es Letizia y por ello no debería sorprendernos que estos días ejerciera de anfitriona de las consortes (y consortes) de los mandatarios principales hasta el punto de que todas y todos alabaron su buen hacer.

Dicho lo cual habrá que coincidir en que este país o tiene un problema o ya cuenta con una solución lo cual con los tiempos que corren uno ya no sabe si lo primero es bueno o lo segundo es peor. Esperemos a que Luz Sánchez Mellado nos lo aclare. A poder ser... pronto. lucía lópez