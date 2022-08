Ideas para el polígrafo: del rosa corazón a los servicios informativos

En el mundo del periodismo, como en muchos otros, también existe esa supuesta superioridad moral que algunos profesionales sienten con respecto a la mayoría de sus compañeros de profesión. A veces hasta parecen miembros de un selecto club privado y en no pocas ocasiones la realidad se encarga de bajarlos a la tierra y desmentir su pretendido elitismo, acercándolos más a un gueto que a otra cosa. Normalmente, son gente de medios concretos, que se atreven a mirar por encima del hombro el trabajo de sus colegas de otras empresas que no son las suyas. Ahora aquí citaremos dos nombres y ya verán ustedes, queridos lectores, lo bien que comprenden en la práctica esta teoría expuesta, consiguiendo situar con absoluta facilidad a cada uno en el grupo que le corresponde. Hablamos de Jorge Javier Vázquez, periodista de Telecinco especializado en temas del corazón en todas sus variantes de esparcimiento –muchas de las cuales él mismo ayudó a crearlas– y Antonio García Ferreras, el rostro de la información de laSexta, cuyo lema es bien conocido a fuerza de repetírnoslo machaconamente todos los días, “más periodismo”. Las carreras de ambos se cruzaron recientemente a propósito de unas declaraciones del primero sobre el segundo, después de que saliera al descubierto que Ferreras difundió una noticia falsa sobre Pablo Iglesias a sabiendas. Bromeaba Jorge Javier sobre el famoso polígrafo de Viernes Deluxe, cuando lanzó una pulla sobre su rival de cadena, que no de temática: está laSexta como para someterse a la máquina de la verdad, dijo. Sobre la superioridad moral, juzguen ustedes.

eduardo montero