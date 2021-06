Indultos sí, pero primero juicio y el paso por la cárcel

Con los indultos a los independentistas catalanes presos a la espera de la firma del presidente Pedro Sánchez, ya se escuchan algunas voces que reclaman un trato semejante para Carles Puigdemont, eurodiputado que fijó su residencia en Bruselas porque si pisa suelo español automáticamente sería detenido y conducido esposado a la cárcel. Y justo ahora que Junqueras vislumbra su vuelta a casa, no pocos políticos sienten pena del ex presidente de la Generalitat. Belarra, la nueva mujer fuerte en Podemos, es una de ellas y ya reclamó la normalización de su situación. Desde el Gobierno, le respondió su portavoz, la socialista María Jesús Montero, que dijo que primero venga y se someta a la acción de la Justicia. Es decir, que pase un tiempecito en la cárcel, como sus colegas, y luego ya veremos. Pero luego, vete tú a saber quién gobierna. He ahí la prisa.