Jurar, rechazar u obviar la Constitución, todo es posible en el país del BNG

Rodeada de diputados, dirigentes y de una manera muy significativa de alcaldes de su partido. Ana Pontón cambió la celebración del aniversario de la Constitución española por un homenaje a la Asamblea de concellos a favor del Estatuto de Autonomía, en su noventa cumpleaños. No le gusta la Carta Magna, algo que no es novedad, recordemos que los tres primeros diputados del BNG perdieron sus actas por no querer jurarla. Después de aquella inicial legislatura sí lo hicieron y se puede decir, rotundamente, que les fue mejor. Jurar tiene escaso valor en una sociedad donde la palabra no se cumple. De hecho, a muchos votantes del BNG sí les gusta la CE. a. a.