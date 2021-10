La aristócrata pilla que piropea a Yolanda Díaz por su pinta nada zafia

María del Carmen Fernández-Lomana Gutiérrez-García, Carmen Lomana en su día a día, es una friki conservadora educada en las refinadas costumbres de la alta alcurnia inglesa que, en la España actual que repite los hábitos grotescos de siempre, deslumbra con sus comentarios extravagantes, de prosa inesperada pero nunca hiriente, las tediosas tertulias televisivas que perturban nuestro descanso. Se licenció en Filosofía, lo que no le da derecho a considerarse filósofa, pero es una librepensadora que opina de todo lo divino y lo humano con más desparpajo, elegancia y sentido común que la mayoría de las señorías que se sientan en los escaños del Congreso. Contradiciendo la primera impresión que suele causar, no le caen los anillos por acercarse a Galicia para participar en un programa de TVG “sachando as patacas” en medio de un grupo de humoristas a los que saca muchos centímetros de preparación, de donde salta, en un santiamén, hacia conversaciones más elevadas, aunque siempre en un lenguaje para todos los públicos. No es ajena al mundo de lo político, donde también puede mostrar una numerosa variedad de registros, menos el de políticamente correcta. Los conservadores y liberales, que la tienen con razón por una de las suyas, esperan de ella el típico comportamiento de quien acude a las tertulias con un discurso preconcebido e invariable, que ella defrauda de forma sistemática porque improvisa constantemente sobre los temas del día y no se deja atrapar por las posturas dogmáticas. A la izquierda tiene una peculiar forma de tratarla, sacándole brillo a quien se lo merece y obviando a quien no. Sobre la vicepresidenta Yolanda Díaz dejó esta perla: “Parece una chica del PP, no va de perroflauta”. Un titular que luego razona: “Es culta, una mujer muy preparada que ha optado por no llevar las pintas zafias que suelen llevar las de... bueno, ya sabéis. A mí siempre me ha llamado la atención la evolución que ha tenido porque se viste divinamente, se peina muy bien y es una monada”. De ahí al voto... poco.

xosé ramón r. iglesias