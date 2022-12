La Contitución llora por los ausentes pese al maltrato que le dan

“El Congreso es un lugar único”, nos dijo ayer su presidenta, la socialista Meritxell Batet, en la celebración de un nuevo aniversario de la Constitución, el número cuarenta y cuatro ya. De que es un lugar único el Congreso podemos estar seguros. Único y con especímenes únicos también, y desgraciadamente todavía no en peligro de extinción. Un lugar único al que se debe ir “para construir, no para zaherir”, añadió, en una aclaración que deja bien patente implícitamente que allí hay gente que sí va a zaherir. Batet, que además de la tercera autoridad del Estado es profesora de Derecho Constitucional, alabó en su discurso las bondades de la Carta Magna, como era de esperar, en un acto que contó con notables ausencias. Los que faltaron, sobre todo, fueron los que más necesitaban los consejos de moderación de la presidenta de la Cámara, por eso tal vez prefirieron hacer mutis por el foro. Una señal de que no se moderarán. Hay diputados a los que las palabras de Batet nunca los conmoverán porque su único objetivo es montarla. “En nuestras manos está no defraudar la confianza de los ciudadanos”, insistió. Hace tiempo que está defraudada. Mucha Constitución para un Parlamento de tan bajo nivel.

eduardo montero