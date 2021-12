La Lomloe, guía auxiliar para los antisistema y rebeldes con causa

La ministra de la Lomloe (recuerden que es la ley de Educación, no una lambada) acusa a la oposición de no querer adaptarse a los nuevos pasos de la normativa que marca el ritmo de aprendizaje en España, nada menos que por ser unos antisistema. Según Pilar Alegría, esos portavoces de la derecha popular que gobiernan autonomías serían algo así como unos inadaptados. No sabemos si al modo intelectual de Vicente Risco o al más violento de los punkis y los okupas que abogan por una sociedad alternativa a base de incendiar con gasolina las normas de convivencia establecidas. A la única que podríamos imaginar con cadenas y cresta contestataria sería a la madrileña Ayuso, que además salió con un moderno peluquero, pero tampoco es lo habitual en el PP. Populares serios como el conselleiro Román Rodríguez sólo son unos inadaptados en la pista de baile que les impone el PSOE, nada más. No le vendría mal a la ministra aprender algo más de decoro literario, que consiste en adecuar el lenguaje al contexto que le corresponde y a la condición de los personajes que cita. Para no desvirtuar la naturaleza de quienes habla. Pero, en fin, ¿qué vamos a pedir cuando en la ABAU se exigen exámenes al estilo twitter?

xosé ramón r. iglesias