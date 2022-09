La oración peregrina que retumba como la lluvia en Compostela

Si cada peregrino que llega a Santiago rezase una oración ante la tumba del Apóstol Santiago, Compostela se convertiría de golpe en la ciudad donde más se reza del mundo. Y aunque en el año 22 del siglo 21 el peregrino tipo que camina hacia el Obradoiro ya tiene una vertiente más cultural y turística que religiosa, no se vayan a pensar ustedes que la mayoría de ellos, si no todos, alguna pequeña oración sí deja en el majestuoso templo catedralicio que los recibe. La gente que se acerca a conocer el Camino de Santiago y acaba recorriéndolo es cierto que ya no posee el fervor cristiano de la Edad Media, pero tampoco se puede negar que la Ruta Xacobea tiene un componente espiritual que lo hace único. Incluso detrás de cada persona que se tome la peregrinación como unas vacaciones, hay un sentimiento transcendente que va pegándose por el camino. Y con el éxito del Xacobeo-22, monseñor Barrio tiene motivos para estar satisfecho. Este Año Santo que nos otorgó el Papa a cambio de no regalarnos su presencia, se rompieron todos los récords de peregrinos. 348.230 compostelas entregadas lo acreditan. ¿Cuántos rezos habrán contabilizado las entrañas de la catedral?

eduardo montero