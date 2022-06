La primera voz autorizada contra una sentencia que semeja un engendro

Que los jueces tengan ideología es lógico. Que dicten sus sentencias influenciados por ella, no tanto. Pero ocurre en un número suficiente como para no juzgar este tema anecdótico. No pasa en todos los casos, obviamente. Pero cuando, por ejemplo, se trata de algo tan personal como el aborto, donde las leyes tanto se pueden justificar a favor como en contra, la ideología marca la diferencia. El Supremo de EEUU dejó ayer de considerarlo un derecho. La líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja americana, Nancy Pelosi, tachó la decisión de “bofetada” para las mujeres. Preparémonos para lo que se avecina. Porque los jueces de EEUU marcarán tendencia. m t.