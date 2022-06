Las autovías se le vienen abajo antes de cobrar peajes

Esta ministra que hace sólo unos meses nos preocupó a todos con su intención de cobrar peajes en las autovías, ahora se encuentra con que éstas se le vienen abajo antes de poder poner en práctica su impopular medida impositiva. Quién lo diría, pero el derrumbe del viaducto de la A-6 podría servirle a esta ministra que copia el apellido del presidente, pero parece más seria y solvente desde el punto de vista técnico, para justificar el cobro por circular por este tipo de vías rápidas que por el momento aún son gratuitas. Porque lo que se evidencia con esta catástrofe es la necesidad de que estas carreteras de alta capacidad sean continuamente revisadas para no descuidar su mantenimiento, que no es barato. La ministra podría estar tentada de decir “o esto (hundimiento) o peaje”. Pero no lo dirá, porque no es políticamente correcto, y después de lo de Andalucía... m. g.