Lavacolla demanda ‘low cost’ y Ryanair se lo pone en bandeja

Es de los pocos que tiene claro que no va a entrar en la guerra de aeropuertos que se disputa en Galicia desde tiempos inmemoriales, y que no lleva a ninguna parte. Michael O´Leary sabe muy bien lo que tiene entre manos y que si apuesta por Lavacolla hay muchas posibilidades de éxito. Lo ha hecho hasta el punto de que su aerolínea, Ryanair, es desde hace años la number one de la terminal de Rosalía de Castro. La low cost irlandesa focaliza su operativa en Santiago, con una política de apertura de nuevas rutas —acaba de anunciar Edimburgo y Memmingen— que le funciona bien. Y a quien necesite más, le pone Oporto en bandeja. A.R.