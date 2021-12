Llega el tiempo de salir a navegar a mar abierto, sin aprensión al futuro

Se acaba noviembre, el mes de los magostos y los difuntos, el más oscuro del año, donde sin embargo el BNG vio la luz en su última asamblea. Se acaba noviembre, pero le sucederá otro mes, igual que a una reflexión siempre le sigue otra y así hasta el infinito, afortunadamente, porque la otra opción sería dejar el cerebro inerte y eso nunca puede llevarnos a buen puerto. Con noviembre se va la reflexión pontónica que la lideresa del BNG había anunciado en agosto, pero se abrirán otras a su alrededor de no menos calado. El calado, por cierto, es un factor clave a tener en cuenta para intuir en los mares de la política hasta dónde pueden llegar los barcos en los que navegan los proyectos partidarios. Una vez que se fue noviembre y el alba a partir de ahora se irá estirando cada día un poco más, Ana Pontón maneja el timón de su nave con pulso firme y sin polizones a bordo, aunque sí con un pequeño grupo que se resiste semiamotinado en la bodega, soñando con una inminente República gallega. Tampoco hay que darle a estas visiones más importancia de la que realmente tienen, será cosa de que les ofrezcan unas botellitas más de añejo ron caribeño para que sigan persiguiendo quimeras como estrellas fugaces en el firmamento y luego se les vaya la memoria de lo felizmente imaginado. Pero Pontón, que adquirió la responsabilidad de conducir el Bloque por travesías cada vez más cálidas y cercanas al Gran Sol de San Caetano, no puede ahora permitirse la debilidad de embriagarse con destinos desenfocados en el mapa de su diario de navegación. Pontón, que en castellano significa puente de madera y en gallego madero para construir el esqueleto de las edificaciones que rechazan el hormigón, acertará si usa las pasarelas para no aislarse en el club del ron y levanta un hogar para acoger a los transeúntes desorientados o defraudados que buscan cobijo. Noviembre se va con sus muertos y hay que navegar hacia el futuro incierto. Sólo navegar es imprescindible.

xosé ramón r. iglesias