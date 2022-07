Mucho populismo, sí, pero ella y sus ‘compis’ viajan en Falcon a Nueva York

Cualquier persona sensata entiende que el presidente de una nación, además de los ministros con más responsabilidades, tienen que poder disponer de un avión capaz de trasladarles hasta donde sea preciso con comodidad y rapidez. Lo que la gente normal no comprende es que el Falcon presidencial se esté utilizando para asuntos tan peregrinos y poco urgentes como el que esta semana llevó a la ministra Irene Montero hasta Estados Unidos, donde la responsable de Igualdad pasó varios días con la excusa de reunirse con algunos líderes supuestamente comprometidos con la lucha feminista, todo ello a cuenta de la polémica decisión del Tribunal Supremo norteamericano de revocar la histórica sentencia que garantizaba el derecho al aborto. Nada hay que objetar a que la ministra de Podemos quisiese tratar este asunto con ciertos dirigentes de EEUU, pero sí llama poderosamente la atención que Montero, que siempre está dando clases a los demás de ecologismo y de políticas austeras, decidiera coger el Falcon por banda para realizar un viaje en absoluto urgente y muy poco vinculado a los intereses generales de nuestro país. ¿Acaso la sentencia del alto tribunal estadounidense afecta en algo a la legislación española sobre el aborto? ¿De verdad cree la intrépida ministra que su opinión influirá en algo en los magistrados de aquel país? Lo cierto es que tanto Irene como sus acompañantes, entre ellas Isa Serra, bien pudieron coger un vuelo regular -Madrid está conectado de una forma excelente con Washington y Nueva York- y tener un gesto con los millones de españoles que ya no saben de dónde rascar cada vez que tienen que acercarse con su coche a una estación de servicio. Por si alguien no sabe todavía cuánto cuesta al erario público mantener el Falcon, ahí va un dato muy revelador: cada hora de vuelo sale por casi seis mil euros, así que hagan cuentas de lo que se fundió la social y medioambiental ministra en su importantísimo periplo por las tierras de Biden. Y luego sumen hotelazos, comilonas, chóferes y demás gaitas. Caray, qué bien viven algunos populistas. d. casal