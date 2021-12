Otra forma de hacer girar las puertas rotatorias del poder

Recordaba no hace mucho tiempo Francisco Vázquez que ser embajador en el Vaticano es uno de los mayores honores que pueden alcanzar las personas que se dedican a la vida pública. A todo el mundo sorprendió que en la remodelación del Gobierno Pedro Sánchez prescindiera de Isabel Celaá, la ministra de Educación que sacó adelante la ley que lleva su apellido; incluso antes había sido portavoz del ejecutivo. Ahora Sánchez deshace el entuerto y la envía Roma... si la diplomacia vaticana da el OK. Es otra forma de hacer girar las puertas rotatorias y una práctica habitual de todos los gobiernos. Premiar a los suyos, incluso por delante de los diplomáticos de carrera. a.T.