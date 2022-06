Planificar bien el futuro mientras todavía existan residentes que gobernar

La sangría demográfica tendría que constituir el primer gran problema de la comunidad gallega. Debería ser así y de hecho lo es, pero no parece que el poder político acierte lo suficiente o tenga capacidad para hacerle frente. Con la llegada de la democracia y del estado de las autonomías, con la entrada en la Unión Europea y la consolidación en el paraíso del Estado del bienestar, podría pensarse que se alcanzarían las mejores condiciones para que nuestro censo despegara. Pero resulta que, si se echa la vista atrás, se comprueba que Galicia no avanzó desde hace 50 años ni en un solo habitante. El problema mudó de urgente a desesperado. Y no queda tiempo. i. i.