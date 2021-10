Ponerle un ‘stop’ a Ayuso librando Madrid de atascos

Pablo Casado sigue maniobrando para que Isabel Díaz Ayuso no se haga con la presidencia del PP madrileño, pero ya no tiene tan claro que sea el acalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien le haga frente para intentar frenarla. Alguien lo convenció, por fin, de que sería una batalla civil estúpida, una forma de autodañarse más propia de una película de Berlanga que de una formación que aspira a ocupar en breve La Moncloa. Sin embargo, al regidor de Madrid, que antes se mostraba reacio a entrar en polémicas con la presidenta regional, se le ve ahora más animado en contrariarla. Sabiendo como sabe el gusto de Ayuso por las caravanas en la M-30 y los atascos en la Gran Vía, no se le ocurre otra cosa que preparar un plan para agilizar el tráfico. Ya son ganas de cabrearla para que apure, sin retenciones, a por la presidencia. x. r. r. i.