Reencontrarte con tu ex sí es posible en la ciudad de Madrid

En un foro sobre turismo tenía que ser. Allí y de forma totalmente inesperada se reencontraron ayer Inés Arrimadas y Albert Rivera. Actuaba como conferenciante el vicepresidente de Andalucía, el también ciudadano naranja Juan Marín, tal vez el único hombre sobre la tierra que en estos momentos podría atraer hasta juntarlos a los dos líderes históricos de Cs. En realidad, no pretendían juntarse, sólo hacían turismo, pero fue inevitable que ambos forzaran un saludo que no les entusiasmaba. Desde que Rivera se fue, víctima de sus propios errores –pactó con Sánchez cuando no sumaban y se negó a hacerlo cuando tenían mayoría absoluta–, mucho cambió el partido, de caras y hasta de profundidad ideológica. Cambió y cambia tanto que incluso es difícil adivinar su credo. Es posible que lo que más una a sus dirigentes sea hacer turismo. r. r.