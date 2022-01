Si las vacas hablasen, y votasen, ¡cuántas cosas nos dirían!

Las visitas a las granjas y las fotos con las vacas son un clásico en cualquier campaña electoral. Porque al encanto natural de los animales –estos, además, son la leche y muy fotogénicos– los políticos, dispuestos a pisar el fango y oler el aroma de los purines si es necesario, suman puntos a la hora de proyectar una imagen fuera de la moqueta de los despachos. Pero es que en Galicia, que se sepa, no estamos en campaña. Por eso llama la atención cómo los políticos de la nación de Breogán, arrastrados por la polémica generada por las declaraciones de Alberto Garzón, se prodigan estos días por las explotaciones ganaderas. El primero fue Valentín González Formoso, que aterrizó en Guitiriz para guardar distancias con el ministro y marcar perfil como nuevo líder de los socialistas gallegos. Pocos días después, la también socialista Noa Díaz –esta sí está en campaña– visitó otra explotación láctea en Santa Comba. Ayer suspendió su turno a Antón Gómez Reino, diputado de Unidas Podemos, que iba a pisar no una granja, si no un proyecto de macrogranja, en la aldea de Señoráns (Vimianzo). Sí cumplió su agenda la líder del BNG, Ana Pontón, que se sacó la foto con las vacas en Rois. Y a la que hay que agradecer, por cierto, que en medio de una polémica que poco tiene que ver con Galicia –porque aquí de macrogranjas sabemos poco– pusiese el debate en su sitio: el problema de nuestros ganaderos es trabajar para el inglés y producir carne por debajo de costes. ¡Ay si las vacas hablasen! X. Cibes