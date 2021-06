Sobre másteres de los políticos que carga el diablo

Angela Merkel sufrió la dimisión de tres de sus ministros tras pequeños problemillas con sus tesis, incluso a Ursula von der Leyen la universidad de Hamburgo la tuvo en cuarentena aunque finalmente la exoneró ya que no tuvo voluntad de engañar. Lo de los másteres en políticos en España tiene mala fama y se le puede preguntar de ello a Pablo Casado y sobre todo a Cristina Cifuentes y a la efímera ministra de Sanidad, Carmen Montón, que tuvo que dejar su cargo al aparecer en su CV un master plagado de irregularidades. Ahora el turno le toca a Yolanda Sánchez que aún no dio explicaciones, ella tan amiga de exigirlas, sobre el oscuro episodio de cambiar en la web de Moncloa tres másteres por cursos superiores de postgrado. O alguien facilitó mal los datos o había intención de engañar. La modificación no se realizó hasta que se denuncio el escándalo. Pero aquí nadie dice nada. J.A.P.