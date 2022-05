Sólo en los intangibles se puede esconder Luis Enrique, ‘el anti-Aspas’

Es difícil adivinar qué criterios sigue Luis Enrique para seleccionar a sus delanteros. Elija los que elija, es prácticamente imposible que el moañés Iago Aspas no destaque en ellos. Por goles, nadie anota más que él. Por regate, tres cuartos de lo mismo. Por visión de juego, es el mejor sin ninguna discusión. Por velocidad, también se encuentra entre los primeros. Tal vez en el juego de presión o potencia física, dada su edad, disminuye un mínimo su efectividad. Pero en términos generales, no se entiende que no continúe vistiendo la camiseta de la Roja. Su ausencia la nota España en esos partidos en que da vueltas y vueltas como un bus urbano sin meter gol. g. j.