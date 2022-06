Tener lengua propia no debe dañar, y las mismas opciones para todos igual

Vaya por delante que este conselleiro no tiene la culpa, pero el sistema de selectividad a que se someten los alumnos que terminan bachillerato para acceder a la universidad es muy injusto. Básicamente, porque a los aspirantes se les somete a exámenes muy distintos y de diferente dificultad en toda España, pero después todos pueden optar a cualquier universidad del Estado. Román Rodríguez no tiene culpa, pero debería ser más contundente al reclamar un sistema más equitativo. La misma prueba no es posible porque hay comunidades con lengua propia como asignatura, pero se necesita afinar. Por cierto, Lingua Galega nunca debería penalizar. R. a.