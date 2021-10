Traballar ata os 75 ou como salvar o modelo de pensións

Quere o Bloque Nacionalista Galego que a idade de xubilación retorne aos 65 anos. O único deputado nacionalista no Congreso dos Deputados, Néstor Rego, afirma que iso favorecería o emprego xuvenil. Tamén considera oportuno suprimir os incentivos destinados á xubilación demorada, un propósito do ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que un día mesmo insinuou a posible conveniencia ou a necesidade de que traballemos ata os 75 anos de idade. Unhas, propostas vacías; outras, lamentables, para mellorar o sistema de pensións ou evitar o colapso. E ninguén fai suxestións serias e viables sobre o problema demográfico –o principal que ten Galicia agora mesmo, segundo o presidente da Xunta, Núñez Feijóo– ou, sequera, análises de como inflúe neste tema capital das pensións. x. c.