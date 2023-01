Un dirigente que no sabe estar a altura de las campeonas, mejor fuera

En la Supercopa de España masculina disputada en tierras árabes, cómo lució recientemente Rubiales en la entrega de medallas. ¿Por qué, sin embargo, en la categoría femenina celebrada este fin de semana en España no se movió del palco de autoridades y las campeonas del Barça tuvieron que recoger cada una su medalla de una caja, algo que no ocurre ni en los torneos locales que tienen lugar en las fiestas patronales? ¿A qué vino ese desprecio? Si no fue machismo, lo pareció. Si fue porque algunas jugadoras del Barça están en guerra con la Federación, le faltó clase. Porque la Federación no es un coto privado de él. Este hombre empequeñece el cargo. a. a.